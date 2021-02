Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée de Jorge Sampaoli prend forme !

Publié le 9 février 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jorge Sampaoli est en pole position pour la succession d'André Villas-Boas à l'OM. Alors qu'il aurait pris connaissance de l'intérêt marseillais, l'Atlético Mineiro ne voudrait pas faire de folies pour prolonger son entraineur. Ce qui aurait suspendu les négociations entre les parties. Alors que Jorge Sampaoli serait parti pour ne pas renouveler son bail, le club brésilien s'activerait déjà pour lui trouver un potentiel successeur.

Mis à pied par sa direction, André Villas-Boas pourrait très vite être remplacé. Vivement critiqué par le coach portugais, Pablo Longoria s'active en coulisse pour dénicher son successeur. Dans cette optique, le Head of Football de l'OM a coché plusieurs noms et a même défini sa priorité. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jorge Sampaoli est aujourd'hui en pole position pour l'après Villas-Boas. Selon nos informations du 8 février, Pablo Longoria a déjà établi le contact pour mener à bien ce dossier, toutefois, il n'a pas encore démarré les négociations. Alors que le championnat brésilien n'est pas terminé, l'OM ne va pas s'attaquer ouvertement à Jorge Sampaoli tant que la saison de l'Atlético-MG, qui lutte pour le titre, n'aura pas pris fin. Malgré tout, ce dossier serait déjà en très bonne voie pour Pablo Longoria.

Jorge Sampaoli condamné à quitter l'Atlético-MG ?