Mercato - OM : Une offre surprenante pour Rafael Benitez ?

Pisté par Pablo Longoria du côté de l’OM, Rafael Benitez aurait été contacté par un autre club européen.

La piste Jorge Sampaoli prend de l’ampleur, pour l’Olympique de Marseille. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’Argentin est actuellement en pole pour prendre la succession d’André Villas-Boas à l’OM. Sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2021, il ne souhaite toutefois pas discuter avant la fin du championnat brésilien, même si la destination marseillaise semble lui plaire. Mais Sampaoli est loin d’être le seul nom de la short-list de Pablo Longoria, pour trouver le nouvel entraineur de l’OM.

Le Napoli pense à un Benitez dans un rôle de manager