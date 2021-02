Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rôle décisif pour McCourt pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 9 février 2021 à 10h45 par T.M.

Pour remplacer André Villas-Boas, Pablo Longoria cherche actuellement à faire venir Jorge Sampaoli. Mais pour cela, le « Head of Football » phocéen devra avoir l’aval de Frank McCourt.

Cela fait maintenant une semaine qu’André Villas-Boas a annoncé en conférence de presse avoir remis sa démission suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham à l’OM. Depuis, le Portugais a été mis à pied par sa direction et attend désormais son sort. De son côté, Pablo Longoria s’est lui mis en quête d’un nouvel entraîneur, jetant son dévolu sur Jorge Sampaoli. Actuellement sur le banc de l’Atlético Mineiro, l’Argentin apparait comme la grande priorité de l’OM, à tel point sur les Phocéens seraient prêts à faire de gros efforts pour le convaincre de s’asseoir sur le banc du Vélodrome. Mais outre le fait d’obtenir l’accord de Sampaoli, Longoria devra également obtenir celui de Frank McCourt.

La réponse de McCourt est attendue !