Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Sarri… Pierre Ménès lance un avertissement à Longoria !

Publié le 9 février 2021 à 7h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Jorge Sampaoli est l’entraîneur le plus apte à prendre la succession d’André Villas-Boas actuellement. Mais selon Pierre Ménès, ce n’est pas le profil qu’il faut pour remédier à la situation actuelle de l’OM.

Depuis plus de quatre ans désormais, l’OM a lancé son Champions Project initié avec le rachat de Frank McCourt et l’arrivée de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club phocéen. Néanmoins, le projet de l’OM ne s’est pas totalement concrétisé malgré une finale de Ligue Europa et une deuxième place en Ligue 1 la saison passée. Pire, l’Olympique de Marseille a accumulé des dettes qui s’élèveraient au moins à 200M€. Dans ce contexte économique difficile et avec la crise financière liée au Covid-19, l’OM aurait besoin d’un entraîneur capable de bâtir sur la durée et non d’un profil comme Maurizio Sarri ou Jorge Sampaoli, priorité de l’OM comme le10sport.com vous l’a révélé le 5 février, qui ne collerait pas aux besoins actuels du club phocéen d’après Pierre Ménès.

« Ils en ont rien à foutre de construire dans la durée »