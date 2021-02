Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un gros coup à choix avec un ancien du club !

Publié le 9 février 2021 à 3h45 par A.M.

Alors qu'un retour de Fabrizio Ravanelli à l'OM est évoqué, aux côtés de Walter Mazzarri, il semblerait que l'ancien attaquant italien soit très tenté à l'idée de revenir.

Bien que Jorge Sampaoli soit la priorité pour remplacer André Villas-Boas, comme le10sport.com l'a révélé, l'OM garde actif un plan B en cas d'échec dans les négociations avec le technicien argentin. Dans cette optique, La Provence assure que Walter Mazzarri est une option étudiée et appréciée en interne. D'ailleurs, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan pourrait débarquer avec Fabrizio Ravanelli, ancien buteur de l'OM.

«Fabrizio a toujours voulu revenir à l'OM»