Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pini Zahavi a aidé Pablo Longoria à boucler un dossier !

Publié le 9 février 2021 à 1h00 par La rédaction

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a vendu Morgan Sanson à Aston Villa. Un dossier qui traînait depuis bien longtemps et qui aurait été décanté par un certain Pini Zahavi, le "super-agent" du monde du football.

Parti vers de nouvelles aventures du côté de la Premier League, Morgan Sanson a quitté l'OM à la fin du mercato hivernal pour rejoindre Aston Villa, contre la somme de 16M€, une information révélée par le10sport.com. Un dossier qui est venu s'ajouter aux départs de Kostas Mitroglou et de Kevin Strootman notamment, et qui a permis aux dirigeants de l'Olympique de Marseille de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Le tout, sous la houlette de Pablo Longoria, le Head of Football de l'OM, qui a joué des pieds et des mains pour réaliser un mercato hivernal astucieux. Mais, dans le feuilleton Sanson, Longoria n'aurait pas oeuvré seul puisqu'il aurait été aidé par l'un des agents les plus influents du monde du football.

Le départ de Sanson, précipité par Pini Zahavi