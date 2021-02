Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se coordonne pour Messi !

Publié le 9 février 2021 à 0h45 par La rédaction

Dans son édition à paraître ce mardi, France Football apporte de nouveaux éléments dans le dossier Messi. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo, Neymar et d’autres joueurs, comme Leandro Paredes ou Angel Di Maria, n’ont pas hésité à prendre la parole publiquement en faveur d’une arrivée de Lionel Messi au PSG, qui arrive en fin de contrat à Barcelone l’été prochain. Le10sport.com avait analysé que ces déclarations étaient le signe que le PSG était bel et bien entré dans la course pour convaincre l’attaquant argentin.

Leonardo et Neymar travaillent de concert