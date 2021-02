Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La carte Aguero en faveur du Barça pour Messi ?

Publié le 8 février 2021 à 23h15 par La rédaction

En Angleterre, certains médias affirment que le FC Barcelone pourrait tenter d’utiliser l’argument Aguero pour convaincre Messi de prolonger. Analyse.

Le média britannique The Athletic affirme aujourd’hui que le FC Barcelone, qui cherche un attaquant pour l’été prochain, pourrait tenter d’attirer Sergio Aguero, d’autant que l’attaquant argentin serait très proche de Messi, sa signature pouvant constituer un argument de poids pour convaincre ce dernier de prolonger. Que faut-il en penser ?

Le PSG mieux placé

Au-delà des interrogations légitimes sur la capacité qu’aurait le FC Barcelone de financer à la fois la prolongation de Messi et la signature d’Aguero, un élément apparaît clair : le PSG est également positionné sur Aguero pour densifier la ligne d’attaque. Et si Kylian Mbappe est transféré au Real Madrid cet été, le PSG aura une capacité financière largement supérieure à celle du Barça pour boucler les signatures de Messi et Aguero. En clair, l’argument Aguero a actuellement plus de chances de jouer en faveur du PSG que du Barça.