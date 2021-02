Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, supporters… La punchline de Pierre Ménès sur Eyraud !

Publié le 8 février 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors que le divorce est consommé entre les supporters qui ne cachent pas leur aversion à son égard et Jacques-Henri Eyraud, Pierre Ménès a partagé son incompréhension concernant le fait que le président de l’OM ait décidé de rester en poste.

En attestent les débordements au centre Robert Louis-Dreyfus il y a un peu plus une semaine de cela, les supporters en ont assez de Jacques-Henri Eyraud et réclament son départ. C’est du moins message qui aurait été divulgué lors de la réunion au centre d’entraînement entre les différents groupes de supporters et les joueurs de l’OM selon RMC Sport. Néanmoins, le président Eyraud est toujours en poste, pour la plus grande surprise de Pierre Ménès. Consultant de Canal+, Ménès ne comprend pas comment un homme peut supporter autant de haine.

« Si Eyraud doit partir ? Je ne comprends pas qu’il soit encore là »