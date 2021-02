Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, McCourt... La grosse annonce de Pierre Ménès sur une vente de l'OM !

Publié le 8 février 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que des rumeurs de rachat de l’OM font régulièrement surface dans la presse, Pierre Ménès s’en est pris à ces manières en comparant la différence de gestion avec le PSG en 2011 via QSI et le contexte, l’OM étant endetté.

Ces derniers jours, des rumeurs de rachat de l’OM ont refait surface quelques mois après le coup tenté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, ce serait le prince saoudien Al-Walid Ben Talal par le biais de son entreprise Kingdom Holding Company qui aimerait racheter l’OM à l’homme d’affaires américain Frank McCourt. C’est du moins l’information que Thibaud Vérizian et Canal+ communiquait vendredi. Une rumeur immédiatement démentie par le propriétaire du club qui dénonçait une nouvelle tentative de déstabilisation. Ayant suivi ce feuilleton, Pierre Ménès a assuré qu’une vente de l’OM n’était pas dans les tuyaux en s’appuyant sur ses contacts. Le consultant de Canal+ en a profité pour faire un parallèle entre le rachat du PSG via QSI et les constantes spéculations autour du Moyen-Orient et de l’OM.

« Tous les mecs qui sont sur le dossier me disent que c’est bidon »