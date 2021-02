Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur cette opération à 16M€ bouclée par Longoria !

Publié le 8 février 2021 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 8 février 2021 à 20h35

Morgan Sanson parti pour Aston Villa, l'OM espérait pouvoir en tirer 16M€, sans compter les bonus. Pour le moment, le club phocéen n'aurait touché qu'une partie d'un montant qui devrait lui être versé en plusieurs fois.

Désireux de dégraisser l'effectif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a passé un grand coup de balai cet hiver. Après s'être séparé de Kevin Strootman et Kostas Mitroglou, le Head of Football de l'OM a également réussi à vendre Morgan Sanson comme révélé par le10sport.com. À 26 ans, le milieu de terrain a en effet rejoint Aston Villa, avec qui il a signé un contrat de quatre ans et demi. Une opération permettant à l'OM de renflouer un peu ses caisses creusées par un déficit colossal, puisque le départ de Sanson devrait rapporter pas moins de 16M€ au club olympien, sans compter les 3M€ de bonus également prévus dans la transaction, portant notamment sur les performances à venir du Français. Mais l'accord ferait cependant l'objet d'une particularité fréquente au niveau du paiement, qui priverait pour le moment l'OM de la totalité du montant.

L'OM n'a touché qu'une partie d'un paiement échelonné en deux versements