Mercato - OM : Vente, McCourt... Un projet colossal prend forme !

Publié le 8 février 2021 à 18h45 par A.M.

Ces derniers jours, la vente de l'OM est au cœur de toutes les préoccupations. Il faut dire qu'entre les démentis d'une part et les affirmations d'autre part, il est difficile d'y voir clair. Mais Dominique Grimault en rajoute une couche.

Depuis vendredi dernier, la vente de l'OM est au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, Thibaud Vézérian n'a pas manqué de lâcher une bombe dans ce dossier. « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé », confiait le journaliste sur sa chaîne Youtube . Selon lui, l'OM pourrait être racheté par la holding d'Al-Walid Bin Talal et permettre au club phocéen d'entrer dans une nouvelle dimension. Toutefois, les démentis se sont enchaînés dans la foulée de cette information. Mais Dominique Grimault confirme la tendance.

«On doit s'attendre à un bouleversement radical à la tête de l'OM»