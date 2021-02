Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Comment Ronald Koeman a changé la donne

Publié le 8 février 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 8 février 2021 à 20h56

Arrivé en août dernier pour jouer les pompiers, Ronald Koeman semble être parvenu à faire taire les critiques et à obtenir la reconnaissance de ses joueurs et des décideurs du FC Barcelone. Explications.

Ronald Koeman pourrait bien avoir changé la donne ces derniers temps. Nommé par l’ancien président Josep Maria Bartomeu en août dernier afin d’éteindre le feu causé par l’humiliante défaite concédée face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), le technicien néerlandais ne faisait pas l’unanimité. En pleine campagne électorale, Victor Font assurait d’ailleurs que même si Koeman parvenait à réaliser le triplé Liga, Coupe du roi et Ligue des champions, il ne serait pas conservé s'il était élu président. Depuis, la position du candidat aux élections présidentielles qui se dérouleront le 7 mars a bien évoluée. Jusqu’à mettre de côté sa volonté de voir Xavi Hernandez s’asseoir sur le banc du FC Barcelone ? Pas vraiment puisqu’il s’est une nouvelle fois enflammé pour une potentielle arrivée de l’ancienne gloire du FC Barcelone à Tot Giro , émission de Catalunya Radio dimanche soir. Cependant, Koeman aurait gagné du crédit à ses yeux et pas seulement aux siens.

Une reconnaissance obtenue chez les futurs dirigeants

À l’occasion de son passage sur les ondes d’ Esport3 , pour l’émission Gol a Gol, Victor Font a fait part d’une envie claire concernant la suite des opérations pour Ronald Koeman. « J'espère que Koeman continuera à la tête de l'équipe parce qu'il fait du bon travail et que cela signifiera qu'il continue à le faire ». Au cours du même enregistrement, Toni Freixa, autre candidat à la présidence, s’est lui aussi enflammé pour le travail de l’entraîneur du FC Barcelone. « Nous avons défendu la position de Koeman en tant qu'entraîneur du Barça et nous nous réjouissons que le débat sur le Barça se passe maintenant puisque c’est ce que nous avons toujours défendu » . Ronald Koeman aurait remporté la bataille électorale, ce qui n’était clairement pas gagné, mais pas seulement.

Une philosophie validée par le vestiaire qui a changé ses habitudes