Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un énorme appel !

Publié le 8 février 2021 à 0h30 par A.C.

Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’arrivée de Xavi Hernandez.

Lionel Messi n’est pas la seule promesse de campagne qui agite ces élections à la présidence du FC Barcelone. Ancienne idole du Camp Nou, Xavi est également l’un des noms qui reviennent régulièrement dans les différents programmes. Par exemple, Victor Font a fait de l’arrivée de l’actuel entraineur d’Al Sadd une priorité en cas de victoire aux élections, tandis que Joan Laporta est resté plus évasif. Ce dernier a ouvert la porte à un retour de Xavi au Barça, mais pas dans un avenir proche.

« Xavi est un atout pour le Barça »