Mercato - Barcelone : Rudi Garcia utilise le feuilleton Messi pour tacler Ronald Koeman !

Alors que le FC Barcelone s'est agacé à plusieurs reprises des déclarations du PSG concernant le potentiel recrutement de Lionel Messi, Rudi Garcia s'en est pris à Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça en lui remémorant l'épisode Memphis Depay.

Lionel Messi est appelé à devenir le principal acteur du prochain marché des transferts. Son contrat avec le FC Barcelone arrive à échéance au mois de juin prochain, et nul ne semble savoir ce que décidera le joueur argentin quant à son avenir. Les candidats à l'élection présidentielle du Barça - Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa - ont tous émis le souhait de le revoir rester en Catalogne, mais le PSG et Manchester City rêvent d'attirer La Pulga dans leur sillon. Récemment, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, s'en était pris à Angel Di Maria pour ses déclarations concernant Lionel Messi, évoquant « un manque de respect » . Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a profité de la situation pour recadrer le technicien néerlandais.

« Ça s’appelle l’arroseur arrosé non ? »