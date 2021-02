Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pose une condition claire pour l'avenir de Messi !

Publié le 7 février 2021 à 21h30 par La rédaction

Candidat à l'élection présidentielle barcelonaise, Toni Freixa a exprimé le souhait de voir Lionel Messi rester chez les Blaugrana, mais que la décision ne lui appartenait pas.

Dans un mois - le 7 mars - se tiendra l'élection présidentielle du FC Barcelone, qui sera cruciale pour déterminer la marche à suivre du club catalan. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont les principaux candidats à ce scrutin, qui verra les fans du Barça voter à travers toute l'Espagne pour le futur président des Blaugrana . L'élu aura la lourde tâche de gérer la situation financière plus que délicate du FC Barcelone, mais également l'avenir de Lionel Messi, qui s'annonce très incertain...

« L'avenir de Messi est facile à deviner »