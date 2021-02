Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le nouveau contrat de Florian Thauvin serait déjà prêt !

Publié le 8 février 2021 à 21h15 par B.C.

Sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, Florian Thauvin est très proche d’un départ, et l’AC Milan aurait déjà préparé un contrat susceptible d’intéresser l’international français.

Libre à l’issue de la saison, Florian Thauvin est encore très loin de prolonger son bail avec l’Olympique de Marseille. Comme vous l’a révélé le10sport.com en début d’année, Pablo Longoria s’efforce pourtant de convaincre l’attaquant français de rester dans la cité phocéenne, mais le principal concerné semble déjà avoir la tête ailleurs, et la crise traversée par l’OM actuellement ne l’incite pas à changer d’état d’esprit. Il y a quelques jours, RMC expliquait que Thauvin était bien décidé à changer d’air afin de récupérer une prime à la signature dans un autre club. Le FC Séville et l’AC Milan tiendraient actuellement la corde, et l’un d’eux préparerait déjà sa venue.

L’AC Milan se prépare pour Thauvin