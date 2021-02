Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'un des successeurs annoncés de Villas-Boas est validé !

Publié le 8 février 2021 à 22h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, Jorge Sampaoli est le mieux placé pour succéder à André Villas-Boas au poste d’entraîneur de l’OM. Mais en cas d’échec dans ce dossier, Pablo Longoria pourrait bien se pencher sur la piste Walter Mazzarri.

André Villas-Boas a pris tout le monde de court en annonçant mardi dernier son départ de l’OM suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham. Mis à pied par son club, le technicien portugais ne finira pas la saison sur le banc marseillais et Pablo Longoria s’active pour lui trouver un remplaçant. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri ont été approchés mais ont refusé de rejoindre l’OM. Pour l’heure, c’est Jorge Sampaoli, actuellement en poste à l’Atlético Mineiro qui est en pole sur ce dossier selon nos informations exclusives. Mais ce lundi, la Provence indique que le club marseillais pourrait, en cas d’échec dans le dossier Sampaoli, tenter de recruter Walter Mazzarri. Un profil validé par un agent implanté en Italie.

« C'est peut-être le moment à l'OM de faire appel à quelqu'un dans ce profil »