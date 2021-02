Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est encore loin d’être fini avec André Villas-Boas…

Publié le 9 février 2021 à 13h10 par T.M.

Cela fait maintenant une semaine qu’André Villas-Boas a été mis à pied par l’OM. Alors qu’une décision définitive est attendue, elle serait encore loin d’intervenir.

Mardi dernier, avant la rencontre face au RC Lens, André Villas-Boas se présentait devant les journalistes pour une conférence de presse incroyable. En effet, l’entraîneur de l’OM, remonté contre sa direction sportive suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, révélait qu’il avait remis se démission. Suite à cette énorme bombe lâchée par le Portugais, l’OM a immédiatement répliqué, annonçant la mise à pied de Villas-Boas. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. (…) D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire », pouvait-on ainsi lire.

Villas-Boas toujours dans l’attente !