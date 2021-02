Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour ce successeur de Villas-Boas...

Publié le 9 février 2021 à 12h10 par A.C.

Actuellement sans club, Walter Mazzarri fait partie des noms annoncés du côté de l’Olympique de Marseille, pour remplacer André Villas-Boas.

C’est le gros dossier du moment. Avec le départ d’André Villas-Boas et les ambitions européennes des dirigeants, l’Olympique de Marseille a besoin d’un entraineur. Nous vous avons révélé sur le10sport.com les différentes pistes activées par Pablo Longoria, avec notamment Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez. Mais d’autres pistes sont évoquées, comme Walter Mazzarri, sans club depuis plus d’un an et son départ du Torino.

Mazzarri pas vraiment la priorité du Napoli