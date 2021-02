Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur le retour d’une figure de l’OM !

Publié le 9 février 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors que son nom revient en même temps que celui de Walter Mazzarri pour prendre la succession d'André Villas-Boas, Fabrizio Ravanelli ne serait pas contre l'idée de revenir à l'OM, mais cet intérêt n'est peut-être pas réciproque...

Cela fait désormais une semaine qu'André Villas-Boas a été mis à pied par sa direction, quelques heures après sa sortie médiatique au cours de laquelle il confiait avoir déposé sa démission. Depuis, l'Olympique de Marseille s'active afin de trouver un successeur au technicien portugais et de nombreux noms ont déjà été évoqués. Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est pour le moment le favori, mais l'OM aurait tout de même en tête un plan B déjà bien ficelé. À en croire les informations révélées par La Provence , le profil de Walter Mazzarri plairait également aux dirigeants du club phocéen. Une piste qui, si elle venait à se concrétiser, pourrait même être accompagnée par l'arrivée de Fabrizio Ravanelli, ancien joueur de l'OM entre 1997 et 1999, dans un rôle qui resterait à définir, possiblement dans le staff dans l'ancien entraîneur de l'Inter Milan.

«Fabrizio a toujours voulu revenir à l'Olympique de Marseille»