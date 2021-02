Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM prend un très, très gros risque…

Publié le 9 février 2021 à 10h25 par Alexis Bernard

En jetant son dévolu sur Jorge Sampaoli, l’OM se lance dans un dossier unique et n’envisage, pour le moment, aucune autre option. Pablo Longoria prend un vrai risque.

Pablo Longoria a choisi. Le prochain coach qu’il veut voir sur le banc de l’OM, c’est Jorge Sampaoli. Comme indiqué par le10sport.com ce lundi, le technicien argentin est l’absolue priorité des Marseillais. Selon nos informations, Pablo Longoria n’a pas creusé d’autres pistes que celle menant à Jorge Sampaoli. Déterminé à le convaincre, mais surtout à le faire partir de l’Atletico Mineiro, le responsable du recrutement marseillais prend un vrai risque.

Sampaoli, un dossier compliqué

En effet, le dossier Sampaoli n’est pas le plus simple à boucler pour l’OM. Engagé avec l’Atletico Mineiro dans la course au titre, l’Argentin ne peut pas quitter l’aventure maintenant. Comme il peut difficile discuter et négocier avec l’OM, alors qu’il prépare des rendez-vous cruciaux pour le club brésilien. Même chose du côté de l’Atletico Mineiro, qui se concentre sur les objectifs en cours. L’avenir de Sampaoli passera après les échéances en cours.



L’OM va donc devoir s’armer de patience pour entrevoir la possibilité de faire venir Jorge Sampaoli sur la Canebière. S’il n’y a pas urgence à la minute, Nasser Larguet assurant l’intérim, l’OM va tout de même devoir agir rapidement pour soigner sa fin de saison. Le départ fracassant d’André Villas-Boas a fragilisé la situation déjà précaire de l’équipe. Et après une nouvelle défaite dans le Classico, malgré deux matchs de retard, l’OM ne peut pas se permettre de laisser filer une qualification européenne. En s’engageant à plein dans le dossier Sampaoli, l’OM et Longoria prennent donc un gros risque. Si fin février, les discussions n’aboutissent pas, il faudra alors repartir en quête d’un autre entraîneur. Des pistes de coach libre, de qualité, capable de venir prendre un club en crise en mars, ça ne court pas les rues…