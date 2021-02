Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a été décisif pour le départ de Kevin Strootman !

Publié le 9 février 2021 à 12h15 par La rédaction

Francesco Marroccu, le directeur sportif du Genoa, a tenu à remercier Pablo Longoria pour le prêt de Kevin Strootman.

Le mercato hivernal aura vu de nombreuses arrivées, mais aussi plusieurs départs du côté de l'OM. Si Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Olivier Ntcham ont rejoint la cité phocéenne, Kostas Mitroglou, Morgan Sanson et Nemanja Radonjic ont quitté la Canebière. Kevin Strootman a lui aussi fait ses valises, direction le Genoa, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. L'international néerlandais n'était plus en grâce du côté de l'OM, où ses performances sur le terrain ne justifiaient pas son salaire de 500 000€ par mois. Si son départ a ravi Marseille, il a également fait des heureux de l'autre côté des Alpes.

« Je dois remercier Pablo Longoria parce qu'il a tenu parole »