Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne pense pas seulement à Sampaoli…

Publié le 10 février 2021 à 5h00 par T.M.

Actuellement, tous les regards se tournent vers Jorge Sampaoli pour devenir l’entraîneur de l’OM. Mais, l’Argentin n’est toutefois pas la seule option de Pablo Longoria.

Depuis plusieurs jours désormais, Pablo Longoria s’est lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur de l’OM. André Villas-Boas mis à pied et attendant de connaitre son sort, le « Head of Football » marseillais lui cherche donc un successeur, multipliant pour cela les pistes. Mais depuis peu, un nom revient avec insistance : Jorge Sampaoli. A 60 ans, l’Argentin, disciple de Marcelo Bielsa, officie actuellement au Brésil, à l’Atlético Mineiro. Déjà passé par le FC Séville, Sampaoli pourrait donc faire son retour en Europe… à moins que Pablo Longoria n’opte pour un autre entraîneur.

« Il y a pistes plus avancées, d'autres juste à des contacts »