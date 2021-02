Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste en Premier League pour Florian Thauvin !

Publié le 9 février 2021 à 17h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité à la mi-janvier, Pablo Longoria fait tout son possible pour prolonger Florian Thauvin. Toutefois, Leicester pourrait anéantir les espoirs du Head of Football de l'OM. En effet, les Toffees suivraient toujours de près le champion du monde français.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin se rapproche de plus en plus d'un départ. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria joue actuellement son va-tout pour renouveler le contrat de son numéro 26 et l'empêcher de partir librement et gratuitement à l'issue de la saison. Conscient de la situation de Florian Thauvin, le Milan AC est bien décidé à jouer un sale coup à Pablo Longoria. Toutefois, les Rossoneri ne seraient pas seuls sur ce dossier, puisque Leicester serait également prêt à se battre pour Florian Thauvin.

Leicester n'aurait pas oublié Florian Thauvin