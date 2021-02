Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse annonce sur l'avenir de Strootman !

Publié le 9 février 2021 à 14h15 par A.D.

A la peine à l'OM, Kevin Strootman a été prêté au Genoa lors du dernier mercato estival. Alors que la question d'un transfert définitif se pose pour le milieu néerlandais, Francesco Marroccu, directeur sportif du club italien, a lâché ses vérités sur ce dossier.

Indésirable à l'OM, Kevin Strootman a fait ses valises lors du dernier mercato estival. Prêté jusqu'à la fin de la saison au Genoa, l'international néerlandais devrait faire son retour dans le club phocéen l'été prochain, à moins que le club italien ne tente de le conserver définitivement. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Francesco Marroccu s'est positionné sur le sujet. Et à en croire le directeur sportif du Genoa un transfert définitif de Kevin Strootman est dans les tuyaux, mais la concurrence s'annonce rude pour le milieu de terrain de 30 ans.

«Avec Pablo et Kevin, on s’est dit qu’on s’y penchera chemin faisant»