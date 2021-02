Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau coup magistral en préparation pour Longoria ?

Publié le 10 février 2021 à 2h00 par A.M.

Très actif ces derniers mois sur le marché des transferts, Pablo Longoria pourrait de nouveau frapper fort l'été prochain. Et pour cause, du côté du Genoa, Kevin Strootman fait déjà l'unanimité.

Boulet financier depuis son arrivée en 2018, Kevin Strootman n'avait pas trouvé de porter de sortie jusqu'à l'arrivée de Pablo Longoria. En effet, cet hiver le head of football de l'OM a effectivement envoyé le Néerlandais en prêt du côté du Genoa qui prend en charge la moitié de son salaire. Une première belle économie pour le club phocéen qui pourrait réussir à se débarrasser définitivement de Kevin Strootman en fin de saison.

Le départ de Strootman en bonne voie ?