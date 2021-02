Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria bientôt fixé pour deux candidats à la succession de Villas-Boas ?

Publié le 9 février 2021 à 21h10 par A.C.

Pablo Longoria devrait en savoir plus bientôt sur Rafael Benitez et Walter Mazzarri, deux entraineurs annoncés dans le viseur de l’OM.

Qui va s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille ? Depuis le départ d’André Villas-Boas il y a maintenant une semaine, Pablo Longoria travaille activement pour lui trouver un successeur. Sur le10sport.com nous vous avons dévoilé des contacts avec Rafael Benitez, Lucien Favre et Maurizio Sarri. Mais ces trois entraineurs ne sont pas disposés à prendre les rênes de l’OM en cours de saison. En Italie on annonce un autre nom dans la short-list de Longoria, avec Walter Mazzarri.

Le Napoli pourrait bientôt bouger pour Mazzarri et Benitez