Mercato - OM : Pablo Longoria répond à Villas-Boas pour Ntcham !

Publié le 9 février 2021 à 14h10 par T.M.

Alors que l’arrivée d’Olivier Ntcham a entraîné la colère d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a répondu ce mardi à l’entraîneur de l’OM.

Lundi dernier, lors du dernier jour du mercato hivernal, l’OM a réussi à boucler une dernière recrue très attendue. Ainsi, pour remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa, Pablo Longoria est parti chercher Olivier Ntcham au Celtic Glasgow. Prêté par le club écossais, le Français n’a toutefois pas connu une arrivée facile puisque André Villas-Boas était opposé son transfert. Remonté contre sa direction sportive, l’entraîneur de l’OM avait par la suite révélé avoir remis sa direction suite à ce différend. Présenté à la presse, Olivier Ntcham a révélé avoir été surpris par cette sortie. Présent à ses côtés, Pablo Longoria est revenu sur les propos du Portugais.

« Une très bonne opportunité de marché »