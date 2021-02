Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une volonté forte affichée par ce successeur annoncé de Villas-Boas ?

Publié le 10 février 2021 à 12h45 par A.C.

Lié à l’Olympique de Marseille, Walter Mazzarri aurait les idées claires concernant son avenir.

A travers l'Europe, plusieurs noms sont évoqués depuis une semaine pour succéder à André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que la priorité de Pablo Longoria est Jorge Sampaoli, une piste qui a depuis été confirmée par plusieurs médias en France. Mais en Italie, on assure qu’un autre profil serait apprécié du côté de l’OM. Il s’agirait de Walter Mazzarri, ancien du Napoli, de l’Inter ou encore du Torino, sans club depuis le 4 février 2020.

Mazzarri veut revenir au Napoli