Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Griezmann... Cet énorme coup de gueule sur le feuilleton Messi !

Publié le 10 février 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est de plus en plus lié au PSG. Dernièrement, France Football a même publié un article avec une photo de La Pulga portant le maillot du club parisien. Une décision qui a eu l'effet d'une bombe en Espagne, jugeant ce papier comme provoquant. Et bien qu'il ait pris clairement position pour un départ de Lionel Messi vers le PSG, Rivaldo n'a pas non plus apprécié la parution de cette image.

Le 30 juin 2021, Lionel Messi sera libre de tout contrat s'il ne prolonge pas très vite avec le FC Barcelone. Au vu de sa situation, La Pulga peut déjà négocier avec le club de son choix pour un départ gratuit depuis le 1er janvier. Prêt à saisir cette opportunité, le PSG, mené par Leonardo et Neymar, tenterait le tout pour tout en coulisses pour convaincre Lionel Messi. D'ailleurs, Neymar, Angel Di Maria et Marco Verratti lui ont déjà fait plusieurs appels du pied médiatiquement. De son côté, Lionel Messi n'a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, La Pulga attend de connaitre l'identité du prochain président du Barça. Et selon nos informations de ce mardi, il restera au FC Barcelone si Joan Laporta est élu.

«La pression que Messi va subir va être gigantesque»

Interrogé il y a quelques jours sur l'avenir de Lionel Messi, Rivaldo a pris position et lui a conseillé de rejoindre le PSG. « Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour (Lionel) Messi. D’abord parce que c’est un club très bien structuré et parce qu’il jouerait avec Neymar dans un championnat dans lequel il brillerait certainement sans problème. Le niveau de la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga ou la Premier League, donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en Ligue des Champions. Financièrement, peu de clubs peuvent s’offrir Messi et lui donner plus d’argent que le PSG. Ce serait donc une grande opportunité pour lui » , a déclaré la légende du FC Barcelone à Betfair . Alors que France Football a mis une photo de Lionel Messi avec le maillot du PSG en couverture, Rivaldo s'est une nouvelle fois prononcé sur ce feuilleton. Mais cette fois, ce n'était pas pour envoyer le capitaine du Barça vers Paris. Au contraire, le Brésilien y est allé de son coup de gueule, reprochant au média français de manquer de respect au club blaugrana à seulement quelques jours de la confrontation en huitième de finale aller face au PSG.

«Ce qui me met en colère, c'est le timing»