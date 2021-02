Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’étau se resserre pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 10 février 2021 à 14h30 par A.C.

Pablo Longoria multiplie les pistes pour trouver un nouvel entraineur à l’Olympique de Marseille, mais certaines d’entre elles semblent déjà compromises.

Face au RC Lens (2-2) et lors du Classique face au PSG (0-2), c’est Nasser Larguet qui était sur le banc de l’Olympique de Marseille. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Récemment interrogé sur son avenir, l’actuel intérimaire de l’OM a expliqué qu’il restera tant que le club aura besoin de lui. « Je prends beaucoup de plaisir, des joueurs qui me le rendent bien à l’entraînement, j'aimerais qu'ils l'expriment plus en matches » a déclaré Larguet, en conférence de presse. « L’intérim durera ce qu’il durera, je n'ai pas de plan de carrière, si le club ne trouve pas je continuerai à faire le travail en tant que coach. Mais je le répète et c'est ce que je dis aux joueurs : je suis un entraîneur, je suis là pour faire de la compétition et les joueurs, eux, sont là pour gagner des matches ». Pendant que Larguet essaie de garder le cap avec son équipe, Pablo Longoria cherche activement un entraineur. Rapidement après le départ d’André Villas-Boas, le head of football de l’OM a en effet activé plusieurs pistes, mais peu d’entraineurs semblent disposés à prendre une équipe en cours de saison.

Les échecs Sarri, Benitez, Favre...

C’est notamment le cas de trois entraineurs. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport que Pablo Longoria a contacté Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre. Tous les trois ont toutefois refusé de s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille, pour le moment. C’est surtout le cas de Favre. Selon nos informations, l’ancien du Borussia Dortmund est attiré par le projet de l’OM, mais seulement en vue d’une arrivée à la fin de la saison. Les deux autres semblent avoir d’autres objectifs. Benitez lorgnerait la Premier League, championnat qu’il connait à la perfection, tandis que Sarri pourrait revenir en Serie A. Ce mercredi, Libero nous apprend en effet une réconciliation avec le Napoli, ou Gennaro Gattuso est plus que jamais en danger.

La priorité Sampaoli... et la surprise Mazzarri ?