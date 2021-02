Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Favre… Longoria ferait fausse route pour l’après-Villas-Boas !

Publié le 10 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Pour la succession d’André Villas-Boas, le directeur du football Pablo Longoria a démarché plusieurs entraîneurs en essuyant quelques refus à l’instar de celui de Lucien Favre. L’option privilégiée semble être à ce jour Jorge Sampaoli. Mais pour Pierre Ménès, ce choix n’est pas judicieux.

Et si le nouvel entraîneur de l’OM se nommait Jorge Sampaoli ? Ancien sélectionneur de l’Argentine notamment, le technicien est actuellement en poste à l’Atletico Mineiro où il lutte pour le titre de champion du brésil. C’est la raison pour laquelle son arrivée aurait peu de chances d’avoir lieu avant la fin du mois de février. Car en effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 5 février dernier, Sampaoli est en pole pour devenir le nouveau coach du club phocéen après que Pablo Longoria et la direction marseillaise ait été recalée par Lucien Favre réticent à prendre en cours de saison les rênes d’une équipe. Cependant, aux yeux de Pierre Ménès, le choix Favre serait bien plus pertinent que celui de Sampaoli au vu de la situation dans laquelle se trouve l’OM actuellement.

« Je ne sais pas si Sampaoli a le profil pour ça »