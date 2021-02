Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le remplaçant de Villas-Boas est validé par le vestiaire !

Publié le 10 février 2021 à 15h15 par A.D.

Après la mise à pied d'André Villas-Boas, Nasser Larguet a pris place provisoirement sur le banc de l'OM. Malgré des résultats en dents de scie, le remplaçant du coach portugais a été validé par le vestiaire. D'ailleurs, en interne, on verrait bien Nasser Larguet s'inscrire sur la durée à l'OM.

Lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas est totalement sorti de ses gonds. Mécontent du recrutement de Pablo Longoria, et plus particulièrement de l'arrivée d'Oliver Ntcham, le coach de l'OM n'a pas pu s'empêcher de le faire savoir. Après avoir taclé son Head of Football , André Villas-Boas a révélé qu'il avait présenté sa démission à sa direction. Une sortie qui n'est pas du tout passé à Marseille. En effet, les hautes sphères de l'OM ont décidé de mettre à pied le technicien portugais et de le remplacer par Nasser Larguet, en attendant de trouver un successeur officiel. Toutefois, le directeur du centre de formation de l'OM pourrait rester plus longtemps que prévu sur le banc de l'équipe première.

L'avenir de Nasser Larguet relancé ?