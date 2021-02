Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau club déjà trouvé par Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 10 février 2021 à 17h10 par A.C.

A peine mis à pied par l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas est déjà lié à des clubs à l’étranger.

Certains observateurs assurent qu'André Villas-Boas pensait à un départ de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines déjà et qu’Olivier Ntcham ne serait donc qu’un prétexte. Quoi qu’il en soit, le Portugais n’est plus l’entraineur de l’OM... et il ne devrait pas rester sans club très longtemps ! Plusieurs médias comme Tuttosport , ont en effet annoncé ces derniers jours que Villas-Boas serait dans le viseur de Sao Paulo. Le club brésilien souhaiterait entamer un nouveau projet, après les départs de l’entraineur Fernando Diniz et du directeur sportif Raï.

Villas-Boas doublé par Crespo à Sao Paulo