Mercato - PSG : Nouvelle réponse fracassante sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 10 février 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors que la une de France Football sur le dossier Lionel Messi au PSG a suscité une vive réaction en Catalogne, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire français a répondu aux attaques.

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG multiplie les appels du pied envers Lionel Messi, que ce soit par le biais de Neymar ou encore de Leonardo qui ont déjà pris publiquement la parole sur l’avenir de l’attaquant argentin du FC Barcelone. Mardi, France Football a publié un numéro spécial sur le feuilleton Messi, avec en une une photo montage de la star du Barça portant le maillot du PSG. La presse catalane n’a pas manqué de réagir, dénonçant notamment un « harcèlement » et une campagne de déstabilisation puisque le PSG et Barcelone vont prochainement s’affronter en Ligue des Champions. Rémy Lacombe, rédacteur en chef de France Football , s’est accordé un droit de réponse sur les ondes de RMC Sport.

« Si c’est ça qui déstabilise le Barça »