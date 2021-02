Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça sort les crocs pour Lionel Messi !

Publié le 9 février 2021 à 11h30 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Son nom est notamment lié au PSG... ce qui ne plait pas du tout en Catalogne !

C’est le gros dossier du moment. A seulement quelques mois de la fin de son contrat, Lionel Messi voit son avenir faire les gros titres des rubriques mercato. Quittera-t-il enfin le FC Barcelone, son club de toujours ? Ou alors est-ce qu’il prolongera, maintenant que Josep Maria Bartomeu n’est plus au club ? Le mystère reste entier, mais deux clubs semblent être en mesure d’accueillir Messi, s’il décide de quitter le Barça. Il y a le Manchester City de son mentor Pep Guardiola, mais surtout le Paris Saint-Germain ! D’ailleurs, ces dernières semaines à Paris on a envoyé plusieurs appels à Messi. C’est le cas de Neymar, dès décembre dernier, qui clamait haut et fort vouloir rejouer avec son ancien coéquipier. Leonardo lui a emboité le pas, expliquant que le PSG faisait partie des candidats crédibles pour Messi, suivi de près par Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Sport dénonce le « harcèlement » du PSG

Cette opération séduction ne plait pas du tout en Catalogne. Ce mardi, Sport s’insurge à l’encontre de la Une de France Football , affichant Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain et avec le titre : « La carte secrète du PSG ». Le quotidien catalan parle carrément de « harcèlement » de la part du PSG et de la presse française, dénonçant une campagne de déstabilisation à seulement quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions, qui opposera le FC Barcelone au club de la capitale. Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo , l’autre quotidien proche du Barça, avec la seule différence que la Une de FF n’est pas affichée en grand.

