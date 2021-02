Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi prêt à jouer un mauvais tour à Leonardo ?

Publié le 9 février 2021 à 9h45 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, pourrait pousser l’attaquant à quitter le Paris Saint-Germain.

2021 est une nouvelle année, mais surtout un nouveau départ pour Mauro Icardi. Handicapé par les blessures, mais surtout victime collatérale de la guerre entre Thomas Tuchel et Leonardo au sein du Paris Saint-Germain, l’attaquant s’est relancé. Quatre buts et quatre passes décisives en sept matchs toute compétitions confondues depuis le 9 janvier dernier, Icardi semble bel et bien de retour pour le PSG ! Pourtant, son départ est régulièrement évoqué. Pas plus tard que cet hiver, Icardi a notamment été évoqué dans un probable échange avec Edin Dzeko de l’AS Roma.

Wanda Nara toujours en contact avec la Juventus ?