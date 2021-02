Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’été dernier, Leonardo a fait le bon choix avec cette recrue !

Publié le 9 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Pour la succession de Thomas Meunier au PSG, Leonardo a décidé de placer sa confiance en Alessandro Florenzi l’été dernier. Un choix que Rudi Garcia a totalement validé.

Afin de pallier le départ de Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund à la fin du mois de juin, Leonardo scruta alors le marché dans l’optique de trouver un successeur au Belge au poste de latéral droit. Et malgré plusieurs pistes activées, c’est la surprise Alessandro Florenzi qui a été privilégiée aux yeux du directeur sportif du PSG, sous la forme d’un prêt. Offensif de formation, Florenzi a été repositionné à la position de latéral droit par Rudi Garcia il y a plusieurs années de cela. L’occasion pour ce dernier de s’enflammer pour son arrivée au PSG.

« Ça en fait un très bon latéral et le voilà au PSG dans l’une des meilleures équipes du monde »