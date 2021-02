Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rudi Garcia valide cette recrue de Leonardo !

Publié le 8 février 2021 à 1h45 par A.C.

Rudi Garcia, coach de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet de l’arrivée d’Alessandro Florenzi au PSG.

C’est peut-être l’un des meilleurs coups de Leonardo, avec Keylor Navas lors de l’été 2019. Durement touché par une blessure au genou et assailli par les doutes depuis à l’AS Roma, son club de toujours, Alessandro Florenzi s’est totalement relancé au Paris Saint-Germain. Ses débuts ont été tout simplement fracassants et il s’est rapidement affirmé comme un titulaire indiscutable sous Thomas Tuchel et maintenant sous Mauricio Pochettino. D'ailleurs, en Italie Paulo Fonseca a clairement regretté son départ au PSG après son prêt au FC Valence. « Je voulais qu'il reste avec nous, notre système de jeu serait parfait pour lui » a avoué le coach de l’AS Roma, dès octobre dernier. « Je lui ai parlé et il a décidé d'accepter l'offre du PSG. Je comprends ce choix, mais mon intention était de travailler avec lui ».

« Ça en fait un très bon latéral et le voilà au Paris Saint-Germain dans l’une des meilleures équipes du monde »