Foot - FC Nantes

FC Nantes : Raymond Domenech tire la sonnette d'alarme !

Publié le 8 février 2021 à 0h45 par La rédaction

Raymond Domenech n'était pas satisfait après la défaite de Nantes contre Lille (0-2) dimanche. Si l'entraîneur a des regrets quant à la performance de ses joueurs, il garde espoir dans la course au maintien.

Le FC Nantes n'a toujours pas remporté le moindre match en Ligue 1 depuis l'arrivée de Raymond Domenech au poste d'entraîneur en décembre dernier. Les Canaris se sont inclinés ce dimanche contre Lille (0-2), au plus grand désarroi de l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France, qui n'a pas caché sa frustration dans des propos rapportés par L'Equipe : « Avec cette première mi-temps, on ne pouvait pas espérer grand-chose. On a la chance de ne pas prendre de but sur les occasions où ils auraient dû marquer, et on en prend deux (...) sur des erreurs grossières, grotesques même. Je ne m'explique pas la première période. On a été complètement absents, ça me dérange de voir à quel point on n'a pas existé. Heureusement, on a été capables de réagir, mais j'espère qu'un jour on sera capables aussi d'agir. On a essayé en deuxième période, mais l'adversaire n'était pas du genre à te laisser jouer. En première période, on n'a même pas essayé. ».

« On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu »