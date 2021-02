Foot - FC Nantes

FC Nantes - Malaise : Le terrible constat de Raymond Domenech !

Publié le 2 février 2021 à 5h30 par T.M.

Nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech n’a toujours pas gagné avec les Canaris. Le technicien reconnait d’ailleurs que la mission sur les bords de la Loire sera compliquée.

Ce choix en a surpris plus d’un et a même suscité la colère des supporters. Néanmoins, aujourd’hui, Raymond Domenech est bien l’entraîneur du FC Nantes. Choisi par Waldemar Kita pour remplacer Christian Gourcuff, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France reprend donc du services. Néanmoins, depuis ses débuts sur le banc des Canaris, les bons résultats ne sont pas a rendez-vous. Avec Domenech, le FC Nantes n’a toujours pas connu la victoire et ce dimanche, les Nantais se sont même inclinés face à l’AS Monaco (1-2).

Ça s’annonce dur pour le FC Nantes !