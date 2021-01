Foot - FC Nantes

FC Nantes - Polémique : Maradona, Messi... Domenech justifie sa sortie hallucinante !

Publié le 29 janvier 2021 à 12h10 par A.M.

Jamais avare de phrases très fortes, Raymond Domenech avait défrayé la chronique en parlant de Diego Maradona. L'entraîneur du FC Nantes fait son mea culpa.

Raymond Domenech n'aura pas mis longtemps avant de créer la polémique. En effet, lors d'une de ses premières conférences de presse en tant qu'entraîneur du FC Nantes, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France affichait sa frustration de voir filer Jean Lucas à Brest alors qu'il espérait obtenir son prêt. Malheureusement, l'exemple choisi était très maladroit : « Jean Lucas n'est pas chez nous, il est à Brest. C'est comme ça. J'aurais aimé prendre Maradona mais il est mort. C'est comme ça. Je suis très réservé sur la période du mercato . » Quelques semaines après le décès de Diego Maradona qui a ému le monde entier, les propos de Raymond Domenech ont rapidement fait le tour du monde, suscitant l'indignation, notamment en Italie où il n'était déjà pas très apprécié.

«J’ai peut-être choisi le mauvais exemple»