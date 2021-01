Foot - FC Nantes

FC Nantes - Clash : Raymond Domenech répond à une nouvelle attaque sur son arrivée !

Son arrivée était des plus inattendues et les critiques le lui ont sans doute fait comprendre. Après seulement trois matchs à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech n'a pas encore fait ses preuves, faute de temps d'adaptation sans doute, et pourtant, là-encore, les critiques lui tombent dessus. Une pluie de protestations auxquelles il répond, sans pour autant dépasser les limites, prouvant sa volonté de n'être concentré que sur sa mission première : aider les Canaris.

26 décembre 2020. Après 10 d'absence, Raymond Domenech s'est vu confier le poste d'entraîneur du FC Nantes pour la fin de la saison. Le technicien de 68 ans a ainsi succédé à Christian Gourcuff et est devenu le 18e entraîneur de la formation nantaise depuis l'arrivée de Waldemar Kita à la présidence du club en 2007. Un chiffre colossal qui montre l'instabilité qui règne au sein de cette institution. Pire que ce constat, le choix en lui-même s'est fait à la surprise générale et cela a entraîné une vague de réactions mélangeant contestation et incompréhension. Un sentiment qui s'est notamment développé chez les supporters du FC Nantes, qui n'ont pas tardé à exprimé leur mécontentement en réservant un accueil musclé à Raymond Domenech. Et pour cause, depuis le fiasco de Knysna et la grève des joueurs français lors de la Coupe du monde de football 2010 lorsqu'il occupait le poste de sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech s'était en effet retiré du monde du coaching, chassé par les polémiques. Quelques semaines après son retour sur un banc de Ligue 1, le natif de Lyon n'a toujours pas empoché la moindre victoire à la tête des Canaris (trois matchs nuls en autant de rencontres) et les critiques continuent de pleuvoir, sans que ça n'affecte réellement le principal concerné.

Un enfant du FC Nantes s'en prend à Domenech : « Quand on a bientôt 70 ans, c’est difficile de dire qu’on construit »

Dans un entretien accordée à 20Minutes , c'est un ancien champion de France avec le FC Nantes en 2001 reconverti en consultant chez Canal+ qui a livré son point de vue sur le club qui a lancé sa carrière. Et visiblement, Eric Carrière ne semble pas convaincu par ce qu'il se trame chez les Canaris . Après quelques critiques à l'encontre du président Kita, il s'est également exprimé sur le choix de désigner Raymond Domenech au poste d'entraîneur. « On va dire qu’il (Waldermar Kita) prend rarement les bonnes décisions. J’ai toujours le respect de ceux qui viennent dans un club et qui mettent de l’argent. Maintenant, quand on analyse les résultats depuis son arrivée… Les chiffres sur plusieurs années, ça ne ment pas. Je pense aussi que ça ne fonctionnera jamais. À l’image de son dernier choix : la venue de Domenech. Un choix logique finalement car Kita aime faire le buzz. Mais, Domenech ou un autre, quand on a bientôt 70 ans, c’est difficile de dire qu’on construit. Ce sont des choix pas cohérents. » Des commentaires peu élogieux envers un entraîneur qu'il avoue ne connaître que très peu et pourtant, il n'hésite pas à en rajouter une couche sur ce même Raymond Domenech : « Ce que je vois de lui c’est qu’il aime être sur le devant de la scène. C’est bien pour protéger les joueurs parfois… Il peut permettre au club de se sauver, car il y a plus faible que Nantes. Mais ensuite ? Pour aller où ? » Habituellement peu habitué à de telles sorties, Eric Carrière a finalement déclaré ne pas comprendre pourquoi Waldemar Kita restait à Nantes, mis à part pour attirer le conflit, affirmant alors : « Il faut vraiment aimer ça. Il a pris un entraîneur qui aime ça aussi… (rires) »

