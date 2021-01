Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Neymar, Zidane... Domenech fait encore parler de lui !

Publié le 17 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Toujours très loquace en conférence de presse, Raymond Domenech n'a pas manqué de faire parler de lui en évoquant notamment Neymar et Zinedine Zidane.

Toujours très à l'aise devant les médias, Raymond Domenech n'élude jamais aucun sujet en conférence de presse. Vendredi, il en a notamment profité pour évoquer les négociations concernant la baisse des salaires des joueurs, et défendre Neymar. « C’est la liberté personnelle. Chacun décidera avec son président. Si on ne demande des efforts qu'aux joueurs... Il y a aussi la question des charges salariales. On peut demander des efforts un peu à tout le monde et pas à sens unique. Les salaires des joueurs, il y en a la moitié voire les trois-quarts qui vont à l'Etat. C'est un constat chiffré. Neymar, par exemple, la moitié de son salaire est partagée entre nos hôpitaux, nos écoles et tout le reste. Ne l'oublions pas. On peut parler de salaires excessifs mais à un moment, remettons les choses dans la réalité », a lâché l'entraîneur du FC Nantes.

Domenech défend Neymar et s'inspire de Zidane !