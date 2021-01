Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech sort du silence après le départ d'une pépite !

Publié le 15 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

Comme convenu, Abdoulaye Dabo a quitté le FC Nantes pour intégrer l'équipe des moins de 23 ans de la Juventus. Un départ face auquel Raymond Domenech n'a rien pu faire.

Actuel 17ème de Ligue 1, le FC Nantes a perdu l'une de ses jeunes pépites. Prêté avec option d'achat à la Juventus, Abdoulaye Dabo a donc quitté les Canaris pour évoluer, dans un premier temps, avec l'équipe des moins de 23 ans de la Vieille Dame . Et Raymond Domenech, arrivé il y a peu au poste d'entraîneur du FC Nantes, n'a rien pu faire pour tenter de retenir le jeune ailier gauche de seulement 21 ans. Arrivé trop tard, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a été contraint de le laisser rejoindre la Juventus. Un scénario que Domenech ne répètera pas, lui qui garde un oeil sur les jeunes joueurs encore présents au club mais non moins sollicités pour autant.

« Je suis arrivé, c'était déjà acté »