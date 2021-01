Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Après Dabo, Domenech va encore perdre un grand espoir !

Publié le 16 janvier 2021 à 11h45 par La rédaction

Après le départ d'Abdoulaye Dabo vers la Juventus, Raymond Domenech va être contraint de voir un autre jeune espoir quitter le FC Nantes en fin de saison. La fuite des talents...

« Il y a des sollicitations d'autres clubs, la concurrence est là. On va tout faire pour rester dans cette idée que garder les bons jeunes c'est bien pour eux et pour nous. Je les ai pris dans l'équipe car je pense qu'ils sont performants et peuvent être intégrés. Je ne sais pas si mon avis change les choses. » Comme il l'a désespérément avoué ce vendredi en conférence de presse, Raymond Domenech aimerait pouvoir conserver les grands espoirs du FC Nantes au sein du club mais, pour certains, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France est arrivé trop tard et leur situation était déjà bouclée. Après le départ d'Abdoulaye Dabo, parti rejoindre l'équipe des moins de 23 ans de la Juventus, Domenech pourrait voir un autre jeune espoir du FC Nantes quitter le club. En fin de contrat au terme de la saison, Batista Mendy serait surveillé de très près par de nombreux clubs, en France, mais aussi à l'étranger.

Rennes, Bordeaux ou la Bundesliga ?