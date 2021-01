Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Quand Raymond Domenech veut se comparer… à Zinedine Zidane !

Publié le 16 janvier 2021 à 7h30 par B.C.

Nommé à la tête du FC Nantes en décembre, Raymond Domenech veut s’inspirer de la méthode employée par Zinedine Zidane au Real Madrid pour relancer son équipe.

Arrivé au FC Nantes en décembre dernier, Raymond Domenech prend ses marques. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France va diriger son 3e match à la tête du club nantais ce dimanche, face au RC Lens. Après deux nuls contre Rennes (1-1) et Montpellier (0-0), Domenech doit trouver le chemin de la victoire pour respirer au classement. Le FC Nantes est 17e de Ligue 1, à 3 points de Dijon, actuel barragiste. Et pour parvenir à ses fins, l’entraîneur de 68 ans compte bien s’inspirer d’un certain Zinedine Zidane.

« Je n’aime pas quand cela change trop. Je me souviens du Real avec Zidane… »