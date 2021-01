Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Les vérités de Raymond Domenech sur son arrivée !

Publié le 17 janvier 2021 à 12h30 par T.M.

A la surprise générale, Waldemar Kita a décidé de confier le poste d’entraîneur à Raymond Domenech. Alors que le technicien de 68 ans a pris ses fonctions il y a quelques jours désormais, il a fait le point sur son arrivée à la tête des Canaris.

Ces dernières années, Waldemar Kita a pris pour habitude de changer régulièrement ses entraîneurs au FC Nantes. Une instabilité dont aura fait les frais Christian Gourcuff. Payant les mauvais résultats de son équipe, le technicien a été remercié le 8 décembre dernier. Chez les Canaris, un nouvel entraîneur était donc recherché. Dans cette quête, de nombreux noms ont été évoqués à l’instar de Sabri Lamouchi, Patrick Vieira, mais aussi Laurent Blanc. Le Cévenol était d’ailleurs la priorité de Kita pour le FC Nantes, mais le principal intéressé a refusé, finissant par relancer sa carrière d’entraîneur au Qatar, à Al Rayyan. Au final, le patron nantais a fait un choix inattendu en confiant les commandes de son club à… Raymond Domenech. Depuis le fiasco de Knysna, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’avait plus entraîné. 10 plus tard, il revient donc sur un banc de touche, ce qui n’a pas été sans polémique. En effet, chez les supporters du FC Nantes, on a clairement exprimé son mécontentement, réservant un accueil musclé à Raymond Domenech sur les bords de la Loire.

« Remettre en harmonie un peu tout le monde »