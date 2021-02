Foot - FC Nantes

FC Nantes - Malaise : Réunion de crise, absence… Cette révélation surréaliste sur Raymond Domenech !

Publié le 2 février 2021 à 1h30 par B.C.

Alors que le FC Nantes est toujours à la traîne en Ligue 1, Raymond Domenech aurait raté une réunion de crise il y a quelques jours pour privilégier une sortie personnelle à Paris.

Malgré l’arrivée de Raymond Domenech, le FC Nantes ne parvient pas à décoller au classement. L’arrivée de l’ancien sélectionneur des Bleus en décembre dernier avait largement été décriée par les supporters Nantes, et les résultats des Canaris leur donne pour le moment raison. Ce dimanche, le FCN s’est de nouveau incliné contre Monaco (1-2), et le bilan de Raymond Domenech est déjà tristement historique. L’entraîneur de 69 ans est le premier entraîneur de l’histoire nantaise à ne remporter aucun de ses 5 premiers matches en Ligue 1 (2 défaites, 3 nuls), et en interne, Domenech se serait déjà fait remarquer…

Domenech absent à une réunion de crise